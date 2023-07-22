موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين ، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

لماذا سمي اليوم بـ عاشوراء ؟ وسر احتفال اليهود به



كم عدد الأشهر الحرم.. حرّم فيها القتال لهذا السبب



نحو 50 ألفا .. الأوقاف: إقبال كثيف من رواد المساجد على مقارئ الجمهور





دعاء يريح النفس لهدوء الأعصاب.. احرص عليه طوال اليوم وفي جوف الليل



دعاء يوم عاشوراء.. احرص عليه قبل الإفطار ووقت السحر



طاعة في يوم عاشوراء تجلب الرزق طوال العام.. علي جمعة يكشف عنها

