عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحذير لأولياء الأمور.. المرجيحة تنهي حياة علياء ابنة محافظة أسيوط| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تكن الطفلة علياء ابنة محافظة أسيوط، تتخيل أن نهايتها ستكون من خلال اللعبة التى أحبتها وكانت تقضي فيها أفضل الأوقات، فقد تحولت الأرجوحة "المرجيحة" التي كانت تستمتع بوقتها وهى تلعب بها، والمتواجدة في منزلها، إلى قاتل شرس لم يرحم صراخ الطفلة الصغيرة بعد أن التف حبل "المرجيحة" على رقبة الطفلة الصغيرة، التي لم تتحمل كثيرا فشنقها وماتت بعد أن خنقها الحبل وتعلقت رقبتها به، ولم يتمكن أحد من إنقاذها. 

من الفسيخ للهيروين|المشدد 6 سنوات لشقيقين كوّنا تشكيلًا عصابيًا للإتجار بالمواد المخدرة بأسيوط

التف الحبل حول رقبتها.. أرجوحة تنهي حياة طفلة بأسيوط

تفاصيل الواقعة

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بعد أن خنقت نفسها بحبل أثناء لعبها بأرجوحة بمنزلها بمركز صدفا في أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركز.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغا من مستشفى صدفا المركز بوصول " علياء. ح. أ" 13 عاماً، جثة هامدة. 

 

وبسؤال أهليتها أقروا أنها أثناء لهوها بأرجوحة داخل المنزل التف حبل الأرجوحة حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها ووفاتها في الحال.


تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أرجوحة الطفلة الطفلة الصغيرة أولياء الأمور تفاصيل صادمة تفاصيل الواقعة المرجيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

مفاجأة لم تحدث منذ شهور|أسعار الذهب وعيار21 بعد شراء المصريين 80 طن

ناد أوروبي.. مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن احتراف مدافع الأهلي

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 23 - 7 - 2023

ترشيحاتنا

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

تويتر يحتضر.. المغرد الصغير يودع متابعيه بعد تغييرات جذرية.. فما الحكاية

مقتل وإصابة 16 شخصا جراء قصف روسي علي أوكرانيا

«البحث عن الترند».. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

سعر خرافي .. إطلالة نانسي عجرم تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بطرق مختلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ