تحذير لأولياء الأمور.. المرجيحة تنهي حياة علياء ابنة محافظة أسيوط| تفاصيل صادمة

لم تكن الطفلة علياء ابنة محافظة أسيوط، تتخيل أن نهايتها ستكون من خلال اللعبة التى أحبتها وكانت تقضي فيها أفضل الأوقات، فقد تحولت الأرجوحة "المرجيحة" التي كانت تستمتع بوقتها وهى تلعب بها، والمتواجدة في منزلها، إلى قاتل شرس لم يرحم صراخ الطفلة الصغيرة بعد أن التف حبل "المرجيحة" على رقبة الطفلة الصغيرة، التي لم تتحمل كثيرا فشنقها وماتت بعد أن خنقها الحبل وتعلقت رقبتها به، ولم يتمكن أحد من إنقاذها.

تفاصيل الواقعة

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بعد أن خنقت نفسها بحبل أثناء لعبها بأرجوحة بمنزلها بمركز صدفا في أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركز.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغا من مستشفى صدفا المركز بوصول " علياء. ح. أ" 13 عاماً، جثة هامدة.

وبسؤال أهليتها أقروا أنها أثناء لهوها بأرجوحة داخل المنزل التف حبل الأرجوحة حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها ووفاتها في الحال.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.