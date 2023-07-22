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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفال عارم من لاعبي سيراميكا كليوباترا بـ لقب كأس الرابطة

لقاء سيراميكا والمصري
لقاء سيراميكا والمصري

حرص لاعبو سيراميكا كليوباترا على الاحتفال بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية داخل استاد برج العرب بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في نهائي الكأس.

واحتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني والإداري بالشماريخ داخل استاد برج العرب عقب انتهاء المباراة.

توج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 . 

أهداف سيراميكا كليوباترا ضد المصري

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في شباك المصري البورسعيدي اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد مراوغة حارس مرمي البورسعيدي .

فيما جاء هدف سيراميكا كليوباترا الثالث من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 سجلها محمد شكري بتسديدة قوية تعرفطريق شباك المصري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء

وكان نادي المصري سجل هدفه الأول أمام سيراميكا كليوباترا برأسية حسام جريشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

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