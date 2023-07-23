سيمون تشعل حفلتها بساقية الصاوي بحضور سميرة عبد العزيز

حضر عدد من الفنانين والمخرجين، منهم الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والمخرج السينمائي الكبير أشرف فايق، حفل الفنانة سيمون في ساقية الصاوي.

وغنت سيمون أغنيات: الروح الفرفوشة، وطنش تعش مرتديه الزي الأبيض، وتفاعل معها الجمهور عندما قالت ضمن كلمات الأغنية: سيمون أنا أسمي سيمون لمن لا تعلمون مع أي حد فالصو.. مليش في الفالصو.

سيمون



وفي وقت سابق ، نعت الفنانة سيمون، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قائلة بحزن وأسى إن علاء عبدالخالق يتميزبصوته الساحر المميز وأغانيه الخالدة، لافتة إلى أنه شخص خلوق، يتميز بطبعه الهادئ ولا يحب أن يجرح أحدا.

وأضافت "سيمون"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين من خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن علاء لم يكن لديه أي من وسائل التواصل الإجتماعي نهائيا، مستكملة أنها تقابلت معه في حفلات وأفراح كثيرة، قائلة “علاء إنسان جميل ومهذب جدا”.

وكانن حرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال على مسرح الماركيه ، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعوا إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص.