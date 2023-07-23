أخبار الفن|انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره بالحنة.. وتطورات حالة شوقي حجاب

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ويجز وشوقي حجاب وطليقة حسن شاكوش:
بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.. تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب
كشفت ابنة الشاعر شوقي حجاب تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.
أمير رمسيس: عبلة كامل ترفض التكريم والزعيم لا يمانع حضور المهرجانات
قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن إدارة المهرجان لا تريد أن تتسبب في إحراج أي من الفنانين ليتم تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي.
وضع حنة على يديه .. نقابة الموسيقيين توضح موقفًا من غناء ويجز بفلاشة
كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن قرار النقابة بعد غناء ويجز بفلاشة في حفله بالرياض أمس.
أنتِ حلم حياتي.. معجب يفاجئ طليقة حسن شاكوش ورد صادم منها
حرصت ريم طارق طليقة حسن شاكوش على التواصل مع رواد صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام والإجابة على العديد من الأسئلة التى تلقتها من خلال خاصية الإستوري.