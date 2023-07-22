يوسف الحسيني: تخفيف أحمال الكهرباء سيكون مُنظمًا .. ولن يتجاوز الساعة|فيديو

‏قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أصدرت بيانًا رسميًا يتعلق بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية.



وتابع يوسف الحسيني خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن نص ‏البيان جاء كالتالي أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل على ساعة واحدة، كما حذّرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظاً على سلامتهم .

حل الأزمة في أسرع



‏وأضاف: نتمنى أن يتم حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن والهدف من البيان أنه تخفيف الأحمال لن يكون بشكل عشوائي وسيكون منظمًا وله توقيت محدد ‏ولن يتجاوز مدة الساعة.