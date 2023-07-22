إصابة عامل وابنته فى انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل عامل وابنته إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى عامل ونجلته مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر اسكندرية» الصحراوي بالكيلو 90 إتجاه الإسكندرية، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة عامل يدعى «عرفه مصطفى علي»، 69 سنة، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونجلته « سلمى »، 33 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى وادي النطرون العام وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.