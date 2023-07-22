عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل وابنته فى انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقلاب سيارة بالبحيرة
إنقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل عامل وابنته إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

txt

غرق طفل بترعة قرية حسين أبو اليسر بالبحيرة

txt

من التسول.. تفاصيل العثور على 358 ألف جنيه بمنزل المتهم بقتل والدته بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى عامل ونجلته مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر اسكندرية» الصحراوي بالكيلو 90 إتجاه الإسكندرية، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة عامل يدعى «عرفه مصطفى علي»، 69 سنة، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونجلته « سلمى »، 33 سنة، مصابة باشتباه نزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى 

عمل الفحوصات الطبية للمصابين 

وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى وادي النطرون العام وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة انقلاب سيارة ملاكى حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق مصر اسكندرية الصحراوي مركز شرطة وادي النطرون نقلاب سيارة ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

أخطر 10 دقائق.. الكهرباء: ماتركبوش الأسانسير في هذا التوقيت

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

إسلام صادق: حسن حمدي اعترض على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

محمد أبو العينين يسلم نجله طارق الميدالية الذهبية وكأس الرابطة.. فيديو وصور

بداية من 660 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

موجود في التدريبات.. قرار عاجل من إنبي ضد نجم الزمالك

ثروت سويلم يحسم الجدل بشأن إلغاء هبوط الفرق للمظاليم

تعرف على فعاليات احتفالات مهرجان العلمين الاستثنائية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ