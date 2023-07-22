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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فيديو متداول | الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيدة بالضرب

ضرب سيدة
ضرب سيدة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة المتهمين بالاعتداء علي سيدة بالضرب بعد تداول منشور عبر فيس بوك يتضمن الواقعة ، حيث تبين ان المتهمين هم أشقاء زوجها قاموا بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وتبين أنها "مقيمة بمحافظة الشرقية" وبإستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها، وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية، ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدى عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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