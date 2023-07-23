أوس أوس: مستر إكس فيلم مصروف عليه.. فيديو

حل أبطال فيلم "مستر إكس"، أحمد فهمي، ومحمد أنور، وأوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث أوس أوس، عن مشاركته في فيلم "مستر إكس"، قائلا: "كواليس الفيلم شهدت العديد من المواقف الكوميدية بين طاقم العمل".

وأضاف: "فيلم مستر إكس قعدنا سنة شغالين على الورق وعلى كل مشهد، ولما جينا نصور بقينا مش بنعدل حاجة، مجرد شوية إفيهات ممكن تتضاف بس، وده فادنا جدا عشان الشغل أصلا جاهز على الورق".

وأشار إلى أن الفنان أحمد فهمي كان يتعمد أن يترك مساحة كبيرة حتى لضيوف الشرف المشاركين بالفيلم.

وأعرب الفنان أوس أوس، عن سعادته بنجاح فيلم "مستر إكس"، مشيدًا بطاقم العمل الذي ساهم في ظهور الفيلم بصورة مبهرة، مشيرا: "بقالنا كتير مش بنعمل أعمال كوميدية كبيرة، ومستر إكس فيلم مصروف عليه فعلا".

