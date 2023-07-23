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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب هندسة حلوان يبدعون في صناعة خط انتاج للطباعة ثلاثية الأبعاد.. تفاصيل

خط انتاج لخيوط الطباعة
خط انتاج لخيوط الطباعة ثلاثية الابعاد

أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك  لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم  في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

و من ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة قام طلاب هندسة حلوان قسم ميكاترونكس بابتكار خط انتاج لخيوط الطباعة ثلاثية الابعاد

و كشف الطلاب القائمين على المشروع انهم هدفو لتحقيق العديد من الاهداف و هي ، انتاج خيوط رطبة لديها  قابلية للطباعة بمختلف المواد, و العمل على نعومة السطح بعد الطباعة, انتاج منتج بكفأة عالية و الهدف الى  تصنيع خط انتاج خيوط الطابعة ثلاثية الابعاد ، انتاج خيوط الطابعة ثلاثية الابعاد بمواد مختلفة تتنوع فى خصائصها مع تكلفة أقل مقارناً بالمنتج المستورد.

و قد تم تنفيذ المشروع بأيدى الطلاب : هدير أشرف سيد ، ادينة رزق ونيس، ديفيد ماهر عبد الملك، أحمد مصطفى البرنس زكي سلًّام ، محمد مصطفى محمود محمد، احمد خالد محمد عبد الله ، زياد محمد حسين مصطفى ، و تحت اشراف كل من دكتور محمد عطية - دكتور حسين محمد . 

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ ياسر الجبالى مدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، ومسئول الأسرة.

أبتكارات الطلاب التعليم العالي الدكتور السيد قنديل الطباعة ثلاثية الأبعاد Jobs Education هندسة حلوان

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