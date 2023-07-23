الرئيس السيسي: واقعنا الديموغرافي والاقتصادي يحتم علينا الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “واقعنا الديمغرافي والاقتصادي يحتم علينا أن لا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنما عن الانطلاق بمعدلات النمو المرتفعة والمتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية”.

وأوضح «الرئيس السيسي»، خلال كلمته اليوم، الأحد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن الجمهورية الجديدة نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات، أدرك المصريون خلالها بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، كما أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس طرفا ورفاهية.

وقال الرئيس السيسي إن الجمهورية الجديدة نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات.