وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة: حريصون على تبادل الخبرات العربية في الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية

آية الجارحي

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، اليوم الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية ، حيث تناولا أنشطة المنظمة التي تمثل أحد أذرع التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الإدارية، وتم بحث سبل الارتقاء بأداء المؤسسات العامة في الوطن العربي، وكذلك الجهود المرتبطة  بتطوير مهام  المنظمة تنفيذاً لقرارات مجلسها التنفيذي.


وثمن الدكتور ناصر القحطانى دور الجهاز المركزي في دعم هذه الأنشطة خاصة مع تولي رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وقد أعرب المهندس حاتم نبيل عن التقدير لجهود المنظمة ،وحرص الجهاز على تعزيز التعاون معها للنهوض بخدماتها والمشاركة بفاعلية في جميع أنشطتها ، كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية الشقيقة في مجال الإصلاح الإداري وتعزيز قدرات الموارد البشرية  وصولا إلى تنمية العنصر البشري على أساس من الكفاءة والفعالية سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التطورات في مجال التحول الرقمي تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة العاصمة الإدارية ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية التنمية الإدارية

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

