الهجوم المضاد فشل.. ماذا قال بوتين لـ لوكاشينكو في أول لقاء منذ تمرد فاجنر؟

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأقرب حليف له وهو نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وذلك للمرة الأولى منذ أن ساعد الأخير في التوصل إلى اتفاق لإنهاء تمرد مقاتلي فاجنر داخل روسيا الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة لوكاشينكو الصحفية اليوم الأحد الزعيمين يصلان إلى قصر كونستانتينوفسكي في سانت بطرسبرج معًا قبل المحادثات المقررة.

وخلال محادثاته مع لوكاشينكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، لافتًا إلى أنه لا يوجد تأثير لهذا الهجوم حيث أنه "قائم ولكنه فشل".

كما أشار بوتين في بداية الاجتماع "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".

ولفت إلى أن المرتزقة الأجانب تكبدوا خسائر فادحة جراء قتالهم لصالح أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني دمر عددًا قياسيًا من المعدات الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن لوكاشينكو يقوم بزيارة عمل لروسيا وسيتحدث مع بوتين حول زيادة تطوير "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

