انطلاق اختبارات كرة القدم للناشئين والبراعم بنادي الزمالك

انطلقت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وأقيمت اليوم اختبارات مواليد 2009 و 2010 و 2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الاختبارات حضور كبير من جانب المواهب من جميع محافظات مصر، تحت إشراف لجان فنية خاصة من مدربين قطاع الناشئين و البراعم بالنادي .

وحرص على التواجد اليوم، طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، و شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، و حسن بصري و سيد سلامة و تامر وحيد مراد أعضاء اللجنة الفنية، بجانب أسامة حسن نائب مدير المدرسة الأساسية.

ومن المقرر أن تستكمل غداً الإثنين الاختبارات وفقًا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقًا.

و فيما يلي مواعيد الاختبارات:

_ الأحد 23 و 30 يوليو، مواليد 2009 و 2010 و 2011.

_ الإثنين 24 و 31 يوليو، مواليد 2007 و 2008 و 2012 و 2013.

_ الثلاثاء 25 يوليو و 1 أغسطس، مواليد 2005 و 2006 و 2014 و 2015.

_ الأربعاء 26 يوليو و 2 أغسطس، مواليد 2003 و 2004 .