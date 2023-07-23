نتنياهو في المستشفى.. الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل على التعديلات القضائية

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي العلاج في المستشفى اليوم الأحد بعد أن زرع له الأطباء جهازا لتنظيم ضربات القلب، في وقت تدفق فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين على القدس المحتلة للاحتجاج على تعديلات قضائية تجري مناقشتها في الكنيست.

وفي وقت تشهد فيه إسرائيل أخطر أزمة سياسية داخلية منذ عقود، قال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو (73 عاما) إنه دخل إلى مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب". ودخل نتنياهو المستشفى قبل أسبوع بسبب ما وُصف بأنه حالة جفاف.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين وخاصة من المعارضة واليسار، بدأوا في الزحف منذ أمس السبت سيرًا على الأقدام ضد ما أسماه نتنياهو "إصلاح القضاء".

محيط الكنيست الإسرائيلي

وأضافت "أبو شمسية"، في رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن آلاف المتظاهرين من اليسار والمعارضة الإسرائيلية، وصلوا إلى محيط الكنيست الإسرائيلي، وأمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.