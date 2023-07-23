لمواجهة إيران.. رئيس الموساد السابق يدعو نتنياهو لوقف التعديلات القضائية

دعا الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية من أجل أمن إسرائيل، ومواجهة التهديد الإيراني.

وفي مقال نشر صباح اليوم الأحد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، كتب كوهين ، المقرب من نتنياهو ، أن الخلاف في الرأي حول التشريع يعرض القوة الأمنية الوطنية لإسرائيل للخطر.

وبحسب صحيفة "هآرتس" لم يكن كوهين من بين كبار المسؤولين السابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بما في ذلك رؤساء الأركان ورؤساء الموساد ورؤساء الشاباك - الذين وقعوا خطابا أمس يعرب عن دعم الجمهور لتهديد جنود الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة إذا لم تتوقف التشريعات.

وكان كوهين قد وقع رسالة في فبراير الماضي دعا فيها ، إلى جانب 11 رئيسا سابقًا آخر لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، رؤساء الائتلاف والمعارضة إلى إجراء محادثات حول التعديلات القضائية.

وأوضح القادة السابقون في الرسالة أن التشريعات أدى إلى أزمة اجتماعية خطيرة تهدد الصمود الوطني الإسرائيلي.