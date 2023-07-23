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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إتحاد الميني فوتبول يسلم درع الدوري الممتاز لفريق حبيب الكل ..صور

صدى البلد

شهدت  ليلة أمس نهائي بطولة الدوري المصري الممتاز للميني فوتبول (كرة القدم المصغرة ) النسخة الثالثة موسم 2022/2023 بين فريقي حبيب الكل القليوبية وفريق المدينة أ المنيا بحضور رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول أحمد سمير سليمان  والتي إنتهت بفوز فريق حبيب الكل 4/2  وتتويجه بطلا للدوري الممتاز للميني فوتبول ورئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول أحمد سمير سليمان يتوج الفريق البطل بدرع الدوري النسخة الثالثة موسم 2022/2023 والميداليات الذهبية وقلد فريق المدينة أ وصيف النسخة الثالثة الدوري الممتاز الميداليات الفضية .

أقيمت المباراة علي الملعب الرسمي للإتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت مساء السبت 22 يوليو 2023 بحضور الكابتن محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية والكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الرئيسية والأستاذ أيمن بدرة والمهندس جمال شعبان والأستاذ أيمن الأفندي واللواء طارق حسن والأستاذ خالد أبو حلوة والأستاذ أحمد نحلة والأستاذ وليد الغندور والأستاذ محمد إبراهيم  وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة والسادة الإعلامين ورؤساء فروع المناطق ومسؤلي الإتحاد ومجلس إدارة فريق حبيب الكل ومجلس إدارة فريق المدينة أ وجماهير الفريقين.

أدار المبارة طاقم تحكيمي مكون من الحكم سعيد اليماني والحكم محمد الحسيني والحكم محمد حمو وراقب المباراة الكابتن محمد الخضري .


وهكذا يواصل قطار الميني فوتبول نجاحه للعام الثالث علي التوالي وإنطلاقه من محطة إلي محطة مع قائد قطار الميني فوتبول مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بعد النجاح الكبير الذي شهده الملعب الرسمي للإتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت ستار  ليواكب الإحتفال برأس العام الهجري وكذلك الإحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة  وفي عدة أسطر نسرد تاريخ اللعبة فقطار الميني فوتبول منذ أن أنطلق مع مؤسس ورئيس الإتحاد أحمد سمير الأب الروحي للعبة  لا يتوقف ولا يعرف الراحة مطلقا  فهو يسير وفق خطه منظمه حيث قام رئيس الإتحاد أحمد سمير بزيارات مختلفه لكل محافظات مصر  هذة الزيارات شملت طفرة كبيرة واهتمام خاص بشباب المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين والنوبة وسيوة والطور والعريش .

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