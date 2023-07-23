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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان: إزالة تعديات بنصر النوبة وأعمال نظافة بأبوسمبل السياحية وقافلة طبية بالرديسية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية المتواصلة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة .

وشدد المحافظ على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة .

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محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة  1130 م2 ، وذلك بالمجالس القروية بخريت والدكة ، وهى عبارة عن أسوار بإرتفاعات تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكثيف أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع الداخلية بمختلف أنحاء المدينة ، مع رى وزراعة الأشجار وجرد الأتربة ورش الشوارع بالمدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهورى ، ومؤسسة راعى مصر تم تنظيم قافلة طبية للمواطنين فى تخصصات " الرمد والباطنة والجلدية والعظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة على الوجه الأكمل .

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جهود

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية (من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق) لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة  7 آلاف م3، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى (من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق) للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم، تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.

وخلال الجولة التفقدية التي رافقته خلالها الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات، حيث يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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