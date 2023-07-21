محافظ أسوان: ترشيد استهلاك الكهرباء إلزامي وعدم إنارة الأعمدة بالفترة الصباحية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها فى الفترة الصباحية، مع إطفاء إنارة الشوارع غير الضرورية فى الفترة المسائية، وكذا إطفاء المبانى الحكومية ليلاً وذلك ضمن إجراءات ترشيد الإستهلاك الكهربائى بمختلف المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية.

هذا بجانب الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب الهامة ).

ترشيد الاستهلاك

وأكد المحافظ على أن ذلك يأتى إستكمالاً لتنفيذ الكتاب الدورى رقم 75 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة بشأن ترشيد الكهرباء إلحاقاً للكتاب الدورى رقم 141 لسنة 2022 فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه وفقاً لذلك تلتزم كافة الجهات بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75 % بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين ، وتتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءاً أياً كانت الجهة التابعة لها ، مع ترشيد إستهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها ، والإلتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة.

المحال التجارية

وأوضح أشرف عطية إلى أنه بالتوازى يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات ، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفعاليات والأنشطة التى تقام بها فى الفترة المسائية ، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية ، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة ، وإستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على تحقيق المحافظة لمعدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة ، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.