150 مؤسسة إسرائيلية تهدد بالإضراب وشل الاقتصاد.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس إن المظاهرات الإسرائيلية مازالت تتصاعد، على خلفية أزمة التعديلات القضائية.



وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن شرطة الاحتلال أغلقت الشارع الواصل للكنيست الإسرائيلي، كما دفعت بتعزيزات أمنية حول مداخل الطرق الرئيسية خوفًا من أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين يصلون إلى محيط الكنيست الإسرائيلي.



وتابعت: بدأت الحشود تصل إلى الكنيست الإسرائيلي تعبيرًا عن رفضها لإصلاح القضاء، وهناك محادثات للوصول إلى تسوية لإرجاء التعديلات القضائية حتى 6 أشهر، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تطالب بأن يكون تأجيل التعديلات لمدة عام ونصف العام وهذا ما يرفضه الائتلاف الحكومي.

الائتلاف الحكومي

ولفتت إلى أن الائتلاف الحكومي قال إنه يمكن الوصول إلى تسوية بتعديلات طفيفة في إصلاح القضاء، حيث تستطيع الحكومة الإسرائيلية إلغاء بعض القرارات الصادرة من قبل الوزراء في الائتلاف الحكومي وليس الصادرة من الحكومة الإسرائيلية ككل.

وأشارت إلى وجود تخوفات من تهديدات 150 مؤسسة وشركة إسرائيلية بالإضراب عن العمل ودخول إسرائيل في حالة من الشلل الاقتصادي والتجاري، مؤكدة أن إسرائيل اليوم تواجه ضغوطات كبيرة من المعارضة.



