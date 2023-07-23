إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن موعد تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات إف 16 الأمريكية، لكن عملية التسليم قد تستغرق عدة أشهر لإتمامها.

وقال لينكن في تصريحات له اليوم، إنه إذا تم اتخاذ القرار بشأن إرسال مقاتلات الـ إف 16 غدا إلى أوكرانيا، فسيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه يتحدث عن التدريب والصيانة وتوفر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة، لافتا إلى أن كل هذا سيستغرق وقتا.

وأضاف بلينكن ردا على سؤال ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة أمريكية، أنه يعتقد ذلك، معتبرا أنه من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يستقبلونها، يكونون مدربين بشكل صحيح وقادرين على خدمة هذه الطائرات واستخدامها بحكمة.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف 16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

كما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف 16 في دول الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في غضون أسبوعين.

وأكد أن "واشنطن من جانبها لن تؤخر عملية إصدار تصاريح التدريب، وتوفير كل ما يلزم للشروع فيه".