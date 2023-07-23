كاتب: ثورة يوليو صفحة بيضاء في تاريخ الأمة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن ثورة يوليو صفحة بيضاء في تاريخ هذه الأمة، والتي تُذكّرنا بما أنجزه الشعب المصري في سبيل أن يحرر هذا الوطن من الاستعمار، ويمضي نحو بناء جمهورية أولى حققت المزيد والمزيد من المكاسب.

وأضاف رائف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أننا الآن نمضي امتدادًا من هذه الجمهورية إلى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن دوافع قيام ثورة يوليو كانت كثيرة ومتعددة، خاصة أن الوضع في الداخل كان مترديا، وأيضًا الحكم كان هشًا للغاية، ولم يكن يلبي تطلعات المواطن المصري.

المواطنين المصريين



وتابع أن كل هذه الأمور كانت دافعًا كبيرًا جدًا لانطلاق المواطنين المصريين حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للمقاومة، موضحًا أن الجيش المصري بقى حينها هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الصمود وإنقاذ الوطن، وهذا السيناريو تكرر مجددًا في ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته باحتفال ثورة يوليو أكد أن ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 23 يوليو، وأن الجمهورية الجديدة هي أيضًا امتداد للجمهورية الأولى.