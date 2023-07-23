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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غدًا منافسات جديدة لمنتخب مصر بثالث أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

صدى البلد

تتواصل غدًا الاثنين الموافق 24 يوليو منافسات بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتنطلق  غدًا الأدوار التمهيدية لمنافسات سلاح سيف المبارزة سيدات في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة بمشاركة 130 لاعبة يليها منافسات فردي سلاح الشيش رجال في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة بمشاركة 180 لاعبًا.

ويمثل منتخب سلاح سيف المباراة سيدات ندى حافظ.

فيما تضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من: " علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن".

وجاءت قرعة سلاح سيف المبارزة سيدات بتواجد ندى حافظ في المجموعة الخامسة رفقة أبطال اسبانيا وكولومبيا والجزائر واليونان واليابان.

وفي منافسات سلاح الشيش رجال تأهل كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة مباشرةً للدور  الرئيسي بسبب تقدمهم في التصنيف الدولي حيث يحتل حمزة المركز السابع في التصيد برصيد 146 نقطة بينما يحتل أبو القاسم المركز التاسع برصيد 138 نقطة.

وجاءت قرعة أبطال مصر في سلاح الشيش كالتالي: 
وقع عبد الرحمن طلبة فى المجموعة الـ18 رفقة أبطال الهند والصين وتشيلي وصربيا والأردن وقطر.

بينما يلعب محمد حسن فى المجموعة الـ20 رفقة أبطال العراق وفنزويلا وكولومبيا والنمسا وكندا وكوت ديفوار .


ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي، وعلى فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.

ويترأس البعثة كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

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