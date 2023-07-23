الدول الغربية السبب|صحيفة بريطانية تكشف: لماذا فشل هجوم أوكرانيا المضاد أمام روسيا؟

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في مقال، أن الدول الغربية ارتكبت أخطاء كبيرة في تدريبها للقوات الأوكرانية خلال الأشهر الماضية، معتبرة أنه ماطل كثيرا في إمدادها بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في تدريبها للجيش الأوكراني، هي سبب رئيسي في تأخر الهجوم المضاد وعدم إحرازة لتقدم ملموس على أرض الواقع.

وأوضحت الصحفية أن القوات الأوكرانية تحاول منذ شهرين اختراق مواقع الدفاعات الروسية المحصنة دون جدوى، بسبب افتقارها للتدريب المناسب والأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لشن هجمات مشابهه وكسر الحواجز والموانع الروسية، لافته إلى تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الجنود والعتاد، في وقت يماطل فيه الغرب في إمدادها بالأسلحة.

وأشارت إلى أن تأخير أوروبا والولايات المتحدة بإمدادات الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا لعدة أشهر، أعطى القوات الروسية وقتا لتحصين دفاعاتها، وهو ما عقّد مهمة أوكرانيا بشكل كبير.

وشددت الصحيفة على ضرورة تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها من أوروبا جهودهم لتقديم المساعدات العسكرية اللازمة لـ أوكرانيا، وتجهيز القوات للمعركة التالية.

كما حثت الصحيفة البريطانية، حلفاء أوكرانيا على تقدير أخطائهم السابقة بهذا الصدد وإصلاحها قبل فوات الأوان.

وبينت الصحيفة أن قوات نظام كييف تحتاج إلى تمكين سلاح المدفعية والقدرة الهندسية والدفاع الجوي التكتيكي والتنقل المحمي والتدريب الجماعي وغيرها من المتطلبات الكثيرة التي أبلغت بها العواصم الأوروبية العام الماضي، حتى تستطيع "إنجاح" الهجوم المضاد.

واعتبرت الصحيفة أن "مستقبل أوروبا" بأسرها يعتمد على نتيجة الصراع في أوكرانيا، لكنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، تستمر العواصم الغربية في المماطلة تجاه أوكرانيا "وتطبق مقاربات أوقات السلم في كثير من أنشطتها"، كما أن دول الناتو كانت بطيئة في توسيع إنتاجها الذخائر ناهيك عن إنتاج براميل المدفعية البديلة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة، فستتلاشى المزايا التي تتمتع بها أوكرانيا حاليا، بينما سيكافح الناتو لتحقيق الأهداف المتفق عليها في فيلنيوس.