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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية ..صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة لتطوير التمور

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة "تراث المدينة"، التي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما سيسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بحسب البيان التي نشرته وكالة الإنباء السعودية واس .
 

وتُصنف تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة، كما أن لتمر العجوة ارتباطاً رمزياً ودينياً وتراثياً لدى العالم الإسلامي، ولزوار المدينة المنورة بشكل خاص.
 

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمنها "الشركة السعودية للقهوة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، و"شركة تطوير منتجات الحلال" التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.


وتستهدف شركة تراث المدينة إلى تسويق منتجات تمور العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى الإسهام بتوزيع أصناف التمور الأخرى بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً على منتجات التمور، كما ستسهم الشركة في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة عبر الاستعانة بالخبرات العلمية وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة.
 

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وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف، بهذه المناسبة: "تعد المملكة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير التمور، حيث تتميز منتجاتها بقيمة عالية، وتحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين، الأمر الذي يجعل قطاع التمور من أبرز القطاعات الزراعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
 

تنويع مصادر الدخل القومي

 

ويأتي تأسيس شركة تراث المدينة التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة في دعم قطاع الزراعة والأغذية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، الذي من شأنه دعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وستسهم الشركة في رفع الجودة والكفاءة الإنتاجية لتمور العجوة، إضافة إلى العمل على توفيرها وترويجها في الأسواق، الأمر الذي من شأنه التعريف بالعلامة التجارية بالمنتج والرفع من قيمته بين مختلف أصناف التمور عالمي.

السعودية الاستثمارات العامة قطاع الأغذية رؤية المملكة 2023 التمور

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