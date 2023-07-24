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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ايمن زهري: قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية

هجرة غير شرعيه
هجرة غير شرعيه

قال الدكتور أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن أسباب الهجرة غير الشرعية هى الظروف الاقتصادية التي زادت في إفريقيا بالفترة الماضية، وكذلك النزاعات المنتشرة وآخرها النزاع السوداني وارتفاع البطالة بين الشباب، والتي تصل إلى 30%.

وأضاف زهري، خلال مداخلة مع برنامج "ملف اليوم" تقديم الإعلامية آية لطفي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيطاليا هي بوابة المهاجرين، والذين تضاعف أعدادهم هذا العام إلى 80 ألف مهاجر وصلوا للأراضي الأوروبية، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، تريد أن تحقق نجاحًا بهذا الملف كما وعدت في حملتها الانتخابية، ومؤتمر اليوم بادرة لجمعه بين قادة أوروبا وإفريقيا لبحث هذه المشكلة.

التنظيم

ولفت إلى أن الهجرة شيء طبيعي، لكن المطلوب تنظيمها وجعل الهجرة غير الشرعية شرعية، مؤكدًا أن الاتجار بالبشر مختلف عن الهجرة غير الشرعية، فالأخيرة هي تسهيل تنقل الأشخاص، أما الاتجار بالبشر فهو التحكم في مسيرتهم.

اتجار بالبشر ارتفاع البطالة أسباب الهجرة الاتجار بالبشر الاقتصاد الهجرة غير الشرعية التنظيم

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