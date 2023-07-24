حماة الوطن يطلق مبادرة «سقيا الماء» لتوزيع مياه علي المواطنين في بني سويف

زجاجة من المياه المثلجة فى هذه الموجة الحارة نعمة لا تقدر بثمن، وثواب توزيعها على المارة فى الشوارع فى هذا الحر أجره كبير عند الله.

ومن هنا جاءت فكرة مبادرة “ سقيا الماء” لأصحاب الاعمال والحرف الشاقة " لتروي عطشهم والتي قامت بتنفيذها لجنة التعليم العالى بحزب "حماة الوطن" بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتورة أسماء سيد جمعه وأعضاء اللجنة من الأمناء المساعدين والأعضاء .

وقالت الدكتور أسماء سيد صاحبة المبادرة مع ازدياد الموجه الحارة بالجمهورية عامة وعلي محافظتنا خاصة قمنا بإطلاق مبادرة سقيا الماء لأصحاب الاعمال والحرف الشاقة كأحد الأهداف المجتمعية السامية لأعضاء اللجنه وتوطيدا لمفهوم المشاركه المجتمعية لأبنائنا طلبة وطالبات الجامعة مع أفراد المجتمع الأكثر احتياجا وذلك في ضوء توجيهات الامين المساعد الدكتور جمال عبد المطلب والدكتور محمد سعد أمين التنظيم بالحزب .



وأضافت الدكتورة أسماء جمعة أن المبادرة تستهدف توزيع زجاجات المياه المثلجة على المارة في الشوارع وأصحاب الاعمال والحرف الشاقة التي تستلزم تواجدهم اثناء حرارة الشمس سواء مواطنين أو سائقين في الشوارع، خلال ساعات الظهيرة، وذلك للتخفيف عنهم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. في مبادرة خيرية للمساعدة في تخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة.

مضيفة أن المبادرة تضم شبابا وشابات من طلبة الجامعة ، هدفهم المشاركة في عمل الخير والثواب، والتأكيد على أن بني سويف بلد مضياف للجميع، موضحًة أنهم يبدأون التوزيع من الواحدة حتى الثالثة والنصف ظهرًا

وأوضح الشاب، أن هدفه من مبادرة توزيع المياه المثلجة هو فعل الخير مهما كان صغيرًا، ومساعدة الآخرين بأشياء بسيطة غير مكلفة لكن لها أجر وثواب كبير عند الله تعالى.

وشهدت محافظة بني سويف ، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

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