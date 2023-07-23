ثورة 23 يوليو وبداية عهد جديد في احتفالية ثقافة بني سويف

أقام فرع ثقافة بني سويف حفلاً فنياً بنادي الشرطة، مساء السبت، استمراراً للفعاليات المكثفة لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو.

فعاليات حفل بني سويف

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وبداية عهد جديد" تحدث بها نعيم حماد عن الثورة، موضحاً أنها تُعد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، وتناول النتائج المترتبة على قيام الثورة والقضاء على الإقطاع وتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وكيف أنهت الثورة معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.

ثقافة بني سويف تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

وقدم جمال عبد العلي وشهد علي أمسية شعرية في حب الوطن، مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية إشراف علاء الدين محمد، والتي تغنت بأجمل الأغاني الوطنية.

نادي الشرطة ببني سويف

حضر الحفل د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، وقدم ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفي سياق برنامج حافل لقصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة يوليو، تشهده مواقع الهيئة بجميع المحافظات، لإلقاء الضوء على عوامل وأسباب ونتائج الثورة وأهم إنجازاتها ومكتسباتها، وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.