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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية شرقي الإسكندرية

حملات لإزالة أعمال
حملات لإزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، شرقي الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة البرنس، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بعزبة كرملة، بحضور وحدة التدخل السريع وأحد مهندسي الإدارة الهندسية و إدارة المتابعة الميدانية بالحي ، بإزالة تعديات بالبناء المخالف بعزبة البرنس.

وتوجهت الحملة إلي موقع الشكوى، وتبين وجود أسوار، وجدران بامتداد ٥٠ متر، و علي الفور تم إزالة كافة أعمال البناء المخالف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك المخالفة.

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واستمرت الجولات الميدانية بحضور وحدة التدخل السريع  و إدارة المتابعة الميدانية و الإدارة الهندسية بالحي ، لرصد أي تعديات علي مدار اليوم، وتوجهت الحملة إلي عزبة كرمللة، حيث تبين وجود أعمال وضع سملات بأحد الأراضي، وعلي الفور تمت إزالة السملات.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالتصدي بقوة للتعديات علي الأراضي الزراعية من المهد، حفاظا على الثروة القومية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.

الاسكندرية الإدارة الهندسية الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية التعديات التدخل السريع البناء المخالف

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