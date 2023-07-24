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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق منشأتين وتحرير 50 محضرًا والتحفظ على 126 حالة إشغال شرقي الإسكندرية

إزالة الإشغالات شرقي
إزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب  رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مفاجئة مكبرة بسموحة وجليم وطريق الجيش بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي 
وتوجهت الحملة إلى شارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة، وشارع مصطفى فهمي بجليم وطريق الجيش من لوران حتى سبورتنج بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

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وأسفرت الحملة عن  قيام صحة البيئة بتحرير ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٧ إنذارات ، وقيام صحة شرق بتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٩ محاضر ، وقيام تموين شرق بتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية.
على الصعيد ذاته قامت إدارة رخص المحلات  بغلق وتشميع ٢ منشأة عبارة عن محل بيتزا شهير ومحل بازار  إدارة بدون ترخيص ، وقيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ١٢٦ حالة إشغال متنوعة ،  بالإضافة إلى قيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٢ محضر نظافة عامة و ٤ إنذارات ، وقيام الرصد البيئي بتحرير ٤ محاضر نظافة عامة ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٢٨ ألف جنيه غرامات فورية وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات . 
 جاء ذلك بحضور يحيي زكريا سكرتير عام الحي، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، وإيمان شكري الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ، والإزالة الفورية محافظة ، وممثلي شركة نهضة مصر ، ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ، والمسئول الإعلامي ، وممثلي إدارات المتابعة الميدانية والإيرادات وشئون البيئة والرصد البيئي بالحي وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة وشركة الصرف الصحي ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية .

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