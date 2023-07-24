لن استمر في الضغط على اللاعبين.. كولر يعلق بعد انتهاء مباراة بيراميدز

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحدث عقب المباراة أمام بيراميدز في المؤتمر الصحفي عن النادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك تصريحات: "مارسيل كولر لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن استمر في الضغط على اللاعبين".

وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.

وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.