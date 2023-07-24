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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس الفلاجشيب.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج للشراء في 2023

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

تتميز الهواتف الرائدة من فئة الفلاجشيب بتوفير أفضل وأحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة، ولكن يعد العائق الأكبر لاقتناء مثل هذه الهواتف هو سعرها المرتفع للغاية، والذي لا يتناسب مع قدرات الكثيرين من راغبي الشراء. 

 

وتأتي هواتف الفئة المتوسطة لتحل الإشكالية الكبرى لاقتناء هواتف الفلاجشيب بتقديم هواتف مميزة بإمكانات رائعة تقترب من إمكانات الفلاجشيب أو تحتوي في بعض ميزاتها على نفس قدرات الفلاجشيب بالفعل، ولكن بسعر متوسط. 

 

ومنذ أسابيع قليلة، قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من هواتفها المميزة للشباب والفئة المتوسطة بإمكانات منافسة لهواتف الفلاجشيب مع سعر يتناسب مع قدرات شرائح كبيرة للمستخدمين، وهو Galaxy A54 ، والذي يتوفر في السوق المصرية في حدود الـ 14 ألف جنيه، حيث أن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر. 

 

وجاء Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1. 

 

ويحتوي Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل.

 

 

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