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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق الفئة المتوسطة من أوبو.. أفضل موبايل بقدرات جبارة للشراء

هاتف أوبو OPPO A98
هاتف أوبو OPPO A98

أطلقت شركة أوبو الصينية في شهر مايو الماضي، هاتفها المميز OPPO A98 والذي يعد واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتميز بعدد من الإمكانات الفائقة مع معالج يؤدي أداءا جيدا من شركة كوالكوم الأمريكية. 

ويأتي هاتف أوبو OPPO A98 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.72 بوصة، والتي تأتي بدقة Full HD + وتدعم معدل  120 هرتز في الثانية، مع تصميم Glow، ومواد وطلاء مضاد لبصمات الأصابع ومقاوم للخدش.

ويقدم هاتف أوبو OPPO A98 كاميرا ثلاثية خلفية ، مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 2 ميجابكسل مع تقريب يصل إلى 40 ×،   بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف أوبو OPPO A98  بمعالج من نوع Snapdragon 695 SoC شركة كوالكوم الأمريكية ويأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من التخزين ، إلى جانب دعم تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، وواجهة المستخدم ColorOS 13 ونظام  التشغيل Android 13. 


يحتوي هاتف أوبو OPPO A98 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ووفقًا لـ OPPO ، يمكن أن يوفر الشحن لمدة 5 دقائق ما يصل إلى 6 ساعات من وقت الاتصال. 

 

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A98 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 11 ألف و 750 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا المتجر.  

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