بقدرات جبارة .. أفضل جهاز تابلت ممكن تشتريه

يبحث الكثيرون من راغبي شراء الأجهزة اللوحية أو أجهزة التابلت عن جهاز ذو قدرات عالية ومواصفات مميزة، بالإضافة إلى سعر متوسط يناسب قدرتهم المالية على الشراء، ويعد جهاز تابلت Xiaomi Pad 6 واحدا من أفضل الأجهزة التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز التابلت Xiaomi Pad 6 من شركة شاومي الصينية جاء بشاشة مميزة مقاومة للمياه والغبار، تدعم أعلى معدل تحديث، مع كاميرا فائقة بدقة 13 ميجا بيكسل، وبطارية عملاقة ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

وجاء تابلت Xiaomi Pad 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، وقياس 11 بوصة، مع دقة 2880 × 1800 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى ميزات HDR10 و Dolby Vision، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

ويتميز تابلت Xiaomi Pad 6 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وتسجيل الفيديو بجودة 4K وفلاش LED مزدوج وميزات panorama و HDR، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وألوان الذهبي والأسود والأزرق.

ويحتوي تابلت Xiaomi Pad 6 على بطارية كبيرة سعة 8840 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، وبلوتوث Bluetooth 5.2، مع القلم الذكي لشاومي من الجيل الثاني مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14.

ويعمل تابلت Xiaomi Pad 6 بمعالج من نوع Snapdragon 870 5G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع معالج رسوميات من نوع Adreno 650، وذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3