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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فؤاد سليم: الورق ضعيف وبقى عندنا فن البلطجية

احمد فواد سليم
احمد فواد سليم

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، وقال إنه بدأ التمثيل في المرحلة الابتدائية، ومدرس التاريخ كان السبب في هذا الأمر ..  كان نفسي أصبح مثل الفنان أنتوني كوين، والكتب عن المسرح تملأ المكتب الخاص بى.

كما أضاف: قررت التحق معهد تمثيل بعد فترة التجنيد وكنت أقرأ مسرح وشعر، وحياتنا زمان كانت كلها مرتبطة بالوطن. مندهش بشكل كبير إن حتى الآن إنه لا يوجد مسرح مدرسي، وفيه حالة انحسار لهوية مصر في الدراما".

وتابع أحمد فؤاد سليم :" سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح ولسه عايز أشتغل وأعمل حاجة بناءة بجد، والفن روح الحياة، ومراية المجتمع، وحاليا مش بلاقي نفسي في الأعمال، ونحتاج للعودة إلى الهوية المصرية في الكتابة"

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وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم: أحمد زكي هو اللي جابني في فيلم ضد الحكومة، ومحمود عبدالعزيز كان بيغير مني، ويحيى الفخراني فيه ميزة عبقرية..المشكلة الآن إن الورق والسيناريوهات ضعيفة، والطبقة المتوسطة هي اللي طلعت كل المثقفين والكتاب، ولما تآكلت بقى عندنا فن البلطجية".

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