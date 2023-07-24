تعليق مثير من نجم الأهلي على الخسارة بثلاثية من بيراميدز

قال علاء إبراهيم لاعب الأهلي السابق، إن بيراميدز كانت لديه دوافع للفوز في مباراة الليلة أكبر من الأهلي الذي حسم اللقب مبكرًا، وأصبحت تحصيل حاصل بالنسبة له.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهزيمة ثقيلة على بطل الدوري، وتؤكد حاجة الأهلي لتدعيمات عديدة.

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم ومدافع بالإضافة إلى لاعب خط وسط بعد التعاقد أيضًا مع إمام عاشور، موضحًا أن الهزيمة كانت مستحقة على الأحمر.

واختتم تصريحاته، أن الأهلي لا يمتلك أي دوافع أو أهداف، وكولر سيخوض مباراة المصري أيضًا على سبيل التجربة، للإعداد إلى مباريات كأس مصر.