أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-7-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

و سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 51 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، و سعر أمهات الدواجن البيضاء 50 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 100 و 103 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 100 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 108 و 116 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 109 و 118 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9 و 14 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 7.5 و 8.5 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيهات.