جولة تفقدية لوزير الإسكان اليوم بالنوبارية الجديدة والسادات وسفنكس

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة بمدن، النوبارية الجديدة، والسادات، وسفنكس الجديدة، يتفقد خلالها مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، ويرافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

و تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من أرض الواقع بصفة دورية، مع أهمية متابعة موقف تنفيذ الخدمات المختلفة ليستفيد بها السكان مع تسلمهم الوحدات.