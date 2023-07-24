بخراطيم المياه والضرب والسحل.. شرطة الاحتلال تفرق متظاهرين أغلقوا طريق الكنيست |شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بأن شرطة الاحتلال، استخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحاولون إغلاق الطريق للكنيست احتجاجا على التعديلات القضائية.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة، حسبما نقلت شبكة "العربية".

ووفقا لموقع (واي نت) فإن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعدما محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.

وفي سياق أخر، قال متحدث باسم مركز شيبا الطبي إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اليوم الاثنين المركز الذي ظل فيه ليلتين خضع خلالهما لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.