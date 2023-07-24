شاهد| حرائق الغابات تشعل اليونان.. ورئيس الوزراء يستنجد: نحن في حالة حرب

اشتعلت حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان بعد إجلاء حوالي 19 ألف شخص من جزيرة رودس خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في سردينيا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم الإبلاغ عن 162 حريقا في جميع أنحاء اليونان وسط رياح قوية وحرارة شديدة. وتم إجلاء 2466 سائحا ومقيما آخرين في شمال كورفو الليلة الماضية، من بينهم 59 أنقذهم خفر السواحل من الشاطئ.

وبينما تهدد حرائق الغابات قريتي جينادي وفاتي، صدر أمر إخلاء آخر لأجزاء من رودس اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للنواب في البرلمان اليوم الاثنين "نحن في حالة حرب.. أزمة المناخ هنا بالفعل".

واجتاح الطقس القاسي جنوب أوروبا هذا الصيف، من عواصف برد وإعصار في إيطاليا، إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلفت العديد من القتلى في أجزاء من البلقان.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القياسية إلى 50 درجة مئوية في جزيرة سردينيا الإيطالية يوم الإثنين، مما قد يتجاوز أعلى مستوى في أوروبا عند 48.8 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في صقلية قبل عامين.

وعلى الرغم من أن شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق، والذي تلاه مجموعة من درجات الحرارة القياسية من الولايات المتحدة إلى الصين، فشل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في اجتماع في الهند.

ويؤدي الاحترار العالمي، الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى زيادة شدة موجات الحر الصيفية ومدتها عبر نصف الكرة الشمالي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مساحات من الكوكب أصبحت غير صالحة للسكن.

وأعيد ما يقرب من 1500 شخص من رودس، إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بشكل أساسي. وقد ساعد ذلك في تقليل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إقامة مؤقتة، بعد أن أدت عمليات إلغاء الرحلات الجوية إلى تقطع السبل بالسياح في الجزيرة اليونانية عندما هددت حرائق الفنادق والمنازل في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الحماية المدنية اليونانية إن إخلاء رودس كان الأكبر في تاريخ البلاد بسبب حريق غابات.

تركت الأزمة اليونان في مواجهة معضلة، حيث تعتمد العديد من جزرها على الزوار، خاصة خلال فصل الصيف.

وقالت وزيرة السياحة أولجا كيفالوجياني لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 إن على الناس الاستمرار في السفر جوا إلى كل من كورفو ورودس.