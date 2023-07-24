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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية : تنفيذ 1200 مشروع بـ 18 مليار جنيه في الفيوم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الفيوم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

 

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحري، بإجمالي مساحة ٢٦٠٠ متر، بتكلفة ٥ مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري للمركز، وإنشاء وتنجيل ملعب خماسي، وإنشاء صالة ألعاب وسور خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪.

كما تضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحري تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة ٦٠٠ متر مربع، بتكلفة ٥،٤ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠ ٪، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي.

كما تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، على مساحة ٧٠٠ متر مربع، بتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪، ويضم المشروع، انشاء مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها في قري مركزي إطسا ويوسف الصديق وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية ، لافتا الي اجمالي تكلفة المشروعات تقدر بحوالي ١٨ مليار جنيه لتنفيذ ١٢٠٠ مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والري وغيرها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً الي المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الاولي من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ . 
 

وخلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، واكدا على بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولى الجهات ذات الصلة.

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وزير التنمية المحلية محافظ الفيوم حياة كريمة هشام امنة

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