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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حريق مصنع أخشاب بالعبور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أصيب 6 أشخاص باختناقات إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع لتصنيع الموبيليا والأخشاب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها الي المناطق المجاورة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد كثيف للدخان، داخل مصنع موبيليا وأخشاب بمدينة العبور.


وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية الي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 6 أشخاص باختناقات، نتيجة اندلاع حريق هائل داخل مصنع موبيليا وأخشاب بمدينة العبور وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلي المناطق المجاورة.


وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أتت على محتويات كبيرة داخل المصنع ويجري اخماد النيران وتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


من ناحية أخرى انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الي محل الواقعة لتفقد موقع الحريق، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوفير كافة الدعم.

العبور القليوبية حريق هائل داخل مصنع موبيليا وأخشاب محافظ القليوبية حريق هائل قوات الحماية المدنية

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