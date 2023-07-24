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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروعات الصرف الصحي والصناعي بـ الواسطى

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، خلال جولة ميدانية بمركز الواسطى، سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها  في قطاع الصرف الصحي، وذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وسرعة الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع المحافظ، خلال جولته، سيرالعمل بمشروع الصرف الصحي لقرى الواسطى، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة استيعابية 40 ألف م3/يوم "مرحلة أولى" وتزيد في المرحلة الثانية لتصل إلى 70 ألف م3/ يوم، بهدف خدمة 20 قرية وتابعا بقرى (أنفسط ، قمن العروس ، ميدوم وأطواب).

وبدأت أعمال التجهيز المدني من خلال إنشاء أحواض التهوية في المحطة وتم عمل الرفع المساحي وتشوين المعدات والخامات تمهيدا لأعمال الحفر في القرى المستفيدة من المشروع الذي تم البدء فيه منذ مايو الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في غضون 18 شهراً بتكلفة إجمالية للمرحلتين تقدر بنحو 800 مليون جنيها.

وطالب المحافظ مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة اطلاعه أولًا بأول على الموقف التنفيذي، وأن الأعمال تسير حسب النسب المطلوبة والبرنامج الزمنى المحدد، وسرعة رفع أية معوقات ليتم تذليلها على الفور أو التواصل مع الجهات المعنية، موجهًا مسئولى الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع، حتى الانتهاء منه ودخوله الخدمة.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي  الصناعية، التي يتم العمل فيها على مرحلتين على مساحة إجمالية 10 أفدنة، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لاستقبال الصرف الصناعي من مصانع المنطقة ومعالجتها وتصريفها في مصرف اللبيني.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمرحلة الأولى على مساحة 5 أفدنة بطاقة 10 آلاف م3/يوم ، بتكلفة تزيد عن 328 مليون جينهاً ، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر وإحلال طبقات الأساس للمبنى الإداري وغرفة الأمن ومبنى مخزن الورش ، وأعمال الحفر بخزان الموازنة وقاعدة نوافخ الهواء الملحقة بالمخزن، بجانب الانتهاء من الغرفة المبتلة ببيارات الحمأة والتصافي وتنفيذ طبقات الإحلال ، واستمرار العمل بأحواض التجفيف.

وأكد المحافظ على أهمية تسريع العمل بالمشروع، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين بالقرى المجاورة للمنطقة الصناعية، بجانب دوره في التخلص الآمن من الصرف الصناعي بالمنطقة، خاصة في ضوء المخطط التنموي الواعد الذي يتم تتويجه بمشروع الميناء الجاف ومرور القطار الكهربائي لتيسير حركة النقل، الأمر الذي يجعل من المنطقة محورا تنمويا متكاملا شجّع كُبرى الشركات العالمية والمحلية  على التوسع من أنشطتها واستثماراتها بالمنطقة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أبو راضى الصناعية، والمهندس أحمد حسن مدير هيئة التنمية  الصناعية ببني سويف، والمهندس محمد جمال المدير التنفيذي لمشروع الصرف الصناعي بكوم أبوراضي، والمهندس كمال العجوز مدير عام التنفيذ لمشروع الصرف الصحي لقرى الواسطى.

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الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشرب والصرف الصحى محافظ بني سويف محافظ بني سوي مياه الشرب والصرف الصحي ومدينة الواسطى والصرف الصحى

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