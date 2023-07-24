اقتصاد السعودية| الأكاديمية المالية توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للتقنية

وقعت الأكاديمية المالية والمعهد العالمي للتقنية المالية في السعودية، اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، مذكرة تفاهم لتعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية والبحوث والفعاليات من خلال برامج متخصصة صممت خصيصًا للقطاع المالي في المملكة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن الأكاديمية تتطلع من خلال اتفاقيتها مع المعهد العالمي للتقنية المالية.

وذلك لتوفير تجربة تدريبية فريدة من نوعها، للارتقاء بالمهارات والقدرات بما يلبي احتياجات قطاع التقنية المالية، ضمن توجهات الأكاديمية الإستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات التدريبية العالمية لتقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًّا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني في القطاع المالي.