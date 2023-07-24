بلوجر شهير تثير جدلا على السوشيال ميديا بسبب فاتورة الغداء

أثارت البلوجر أورى قاسم، جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا؛ بسبب نشر فاتورة الغداء التي بلغت قيمتها “8 ملايين”.

ونشرت اروي صورة لفاتورة عبر حسابها الشخصي إنستجرام، والتي بلغ إجمالي الحساب بها ٨ ملايين مما أثار غضب متابعيها.

واتضح أن حساب الفاتورة لم يكن بالجنيه المصري بل الليرة اللبنانية .

سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.

وكان البنك الدولي أفاد في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261% في ارتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر ذاته من عام 2022.