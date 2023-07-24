عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر شهير تثير جدلا على السوشيال ميديا بسبب فاتورة الغداء

صدى البلد

أثارت البلوجر أورى قاسم، جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا؛ بسبب نشر فاتورة الغداء التي بلغت قيمتها “8 ملايين”.

ونشرت اروي صورة لفاتورة عبر حسابها الشخصي إنستجرام، والتي بلغ إجمالي الحساب بها ٨ ملايين مما أثار غضب متابعيها.

واتضح أن حساب الفاتورة لم يكن بالجنيه المصري بل الليرة اللبنانية .

سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.

وكان البنك الدولي أفاد في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261% في ارتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر ذاته من عام 2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

كسروا شقا عمري.. أكمل يكشف تفاصيل اعتداء أصحاب مطعم شهير على مشروعه

فك العمل أبوس رجلك.. عقوبات تنتظر ساحر فيفى عبده

بشرى سارة| الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

ترشيحاتنا

بعد تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.. المعارضة الإسرائيلية تلوح بالتصعيد وتعلن استمرار المظاهرات

الأضخم في التاريخ .. السعودية تدشن خطة موسم العمرة النسائية

حقق أرقام مبيعات قياسية في ساعات قليلة.. مواصفات هاتف Realme C53

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

رسالة مركز الأزهر للفتوى لمن يمتلك أجهزة تبريد في الحر الشديد

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره صادم.. شبشب نادين نسيب نجيم يثير الجدل بالفيسبوك

فستان جرىء.. زوجة ابن ماجد المصرى تثير الجدل بأنوثتها

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فتاة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء

انتهت| حسم مصير مصطفى فتحي ومفاجأة أهلاوية.. تفاصيل

فيديو

وداعا للتغريدات والمغردون .. شعار تويتر الجديد يطوي صفحة العصفور الأزرق

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ