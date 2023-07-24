البحيرة .. حبس المتهمين بالاعتداء على سيدة بمدينة رشيد

قرر المستشار احمد يسري رئيس نيابة رشيد الجزئية بمحافظة البحيرة حبس ٣ متهمين بالاعتداء علي سيدة بمدينة رشيد ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وإرسالهم الي قسم الأدلة الجنائية لبيان مطابقتهم للفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء اعتداءهم علي سيدة .

و قد كشفت في وقت سابق ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن اعتداء 3 أشخاص على إحدى السيدات بالبحيرة.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن اعتداء بعضالأشخاص على سيدة بالبحيرة.

وبالفحص بين أن مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من ( 3 أشقاء "أنجالعمومة زوجها" مزارعين - مقيمون بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليها فأحدوثا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس، وعللت ذلك لوجود خلافاتبينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية، وسابقة قيام الشاكية باتهام (والد المشكو فى حقهم وشقيق آخر لهم) بالتزوير في عقد قطعة الأرض الزراعية محل النزاع (ومازالا قيد الحبس الاحتياطي).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.