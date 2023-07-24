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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: ضبط 3 مخابز لتصرفها في 59 شيكارة دقيق ببلدي

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن :-

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بمركزى أبوحمص وكفرالدوار تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 51 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

 

وفى مركز وادى النطرون تم ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وآخر قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

 

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز .

 

وبحملة مماثلة بمركزى دمنهور و كوم حمادة تم ضبط مخبز قام بتجميع 356 بطاقة تموينية بغرض التربح والكسب غير المشروع و30 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 8 شكائر دقيق بلدى كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

 

وبمركز شبراخيت تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و 11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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