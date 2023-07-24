وفاة والد زوجة سيد عبد الحفيظ وصلاة الجنازة بالبحيرة.. والأهلي ينعيه

توفي والد زوجة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم بقرية عكاشة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

ونعي الأهلي مدير الكرة في وفاة والد زوجته ونشر على صفحة النادي بموقع فيس بوك :" محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاءمجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، يتقدمون بخالص التعازي لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في وفاة والد زوجته الذي وافتهالمنية اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليهراجعون ".