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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يكشف عن مفاجآت مدوية بشأن تورط بايدن في فضائح نجله

تورط بايدن في فضائح
تورط بايدن في فضائح نجله

كشفت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، عن أن هانتر بايدن اتصل بوالده، الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، عبر الهاتف عشرات المرات على الأقل مع شركائه الأجانب، بما في ذلك كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.

تخطط لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الجمهوريون للاستماع إلى شهادة من الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، ديفون آرتشر، هذا الأسبوع، كجزء من تحقيق يهدف إلى إثبات تورط الرئيس في العمليات التجارية لابنه.

وكتبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، في تغريدة على “تويتر”: "في ما لا يقل عن اثنتي عشرة حالة، تحدث هانتر مع والده جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي آنذاك،، على مكبر صوت مع شركائه التجاريين الأجانب.  وفي إحدى المناسبات، وبحضور ديفون آرتشر، سأل اثنان من المديرين التنفيذيين في شركة بوريسما هانتر بصراحة، “هل يمكنك الاتصال بوالدك؟”.

وأضافت اللجنة: "نحن ننتظر الفرصة للتحدث مع ديفون آرتشر حول هذه القصة".

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من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا وتكرارا إنه ليس على علم بالعمليات التجارية لأقاربه، لكنه متأكد من أنهم لم ينتهكوا القانون.

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