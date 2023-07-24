مدبولي: العفو عن باتريك زكي رسالة واضحة لتقوية علاقتنا مع إيطاليا

شدّد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة معالجة مشكلة الهجرة من جميع النواحي "باعتماد رؤية متكاملة" وبرامج تنموية تثني الشباب الأفارقة عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال مدبولي، في حوار مع نوفا الايطالية على هامش المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المنعقد بوزارة الخارجية الإيطالية، “يشرفني أن أمثل مصر في هذا المؤتمر. لقد ناقشنا مع قادة دول البحر الأبيض المتوسط التحديات الكبرى التي نواجهها".

وبحسب مدبولي ، من الضروري تشجيع "التنمية الاقتصادية على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط والهجرة القانونية. اليوم كان هناك الكثير من النقاش حول هذه المبادرات ، واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنشاء صندوق لتمويل هذه البرامج".

إيطاليا "شريك إستراتيجي"

وقال رئيس الوزراء إن "إيطاليا شريك استراتيجي تربطه علاقات طويلة الأمد للمستقبل القريب"، في إشارة إلى الاتفاقية الثنائية التي أبرمها مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وتابع "ناقشنا مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة منها الطاقة. لدى بلدينا موارد وتقنيات"، مشددا على كيفية مناقشة "ما هي الآليات التي يجب تطبيقها" في الحوار مع ميلوني للعمل ونقل موارد الطاقة.

العفو عن باتريك زكي

أشار مدبولي إلى أن "العفو عن باتريك زكي هو رسالة واضحة حول كيف تريد مصر تقوية علاقتنا الوثيقة بالفعل مع إيطاليا".

وأكد أن "مصر احترمت دستورها وطالما أن قضية باتريك زكي قيد النظر من قبل المحكمة فلا يمكن التدخل"، موضحا أنه "بمجرد أن تتخذ المحكمة قرارها النهائي ، سوف يتخذ الرئيس قرارًا باستخدام الشرط المسبق الممنوح له لمنح العفو".